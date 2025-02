Lanazione.it - “UNLOCK80. Storie valtiberine a ottant’anni dalla Liberazione”: al via il progetto

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 febbraio 2025 – “”: al via ilL’iniziativa audiovisiva di FondazioneValtiberina e Teatro di Anghiari racconta vicende, spesso sconosciute, che hanno segnato un periodo terribile e al tempo stesso pieno di speranza Nel 1944 l’Alta Valle del Tevere è attraversataguerra. Nel 1945, l’Italia è finalmente libera.sblocca i ricordi di quel periodo terribile e al tempo stesso pieno di speranza. Unaudiovisivo e di ricerca intorno alle, spesso sconosciute, di ragazzi e giovani che hanno combattuto per ladell’Italia. Alcuni di loro provenivano da migliaia di chilometri dal fronte bellico: indiani, pachistani, gurkha. Sbarcati in Italia e qui caduti per ladi un paese che forse non avevano nemmeno sentito nominare.