Romadailynews.it - Universita’: Sapienza prima tra italiane per Times Higher Education World Reputation Ranking 2025

La classifica, pubblicata il 18 febbraiodall’agenzia(The), colloca lain 90esima posizione, registrando l’avanzamento dell’Ateneo rispetto allo scorso anno. L’edizionedella classifica vede laal top delle: seguono in graduatoria l’di Bologna in 92esima posizione e il Politecnico di Milano nel range (101-150). Il Worddelelenca le 300 migliorial mondo e si basa su un ampio sondaggio di opinione tra accademici, condotto su invito. Il sondaggio chiede agli studiosi di diverse discipline di nominare fino a 15 istituzioni per la ricerca e fino a 15 istituzioni per l’insegnamento. E’ inoltre richiesto di stilare una classifica tra 5, i cui nomi vengono forniti a ciascun intervistato in base alla propria esperienza in ambito di ricerca.