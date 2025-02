Lanazione.it - Università, a Firenze la cerimonia di apertura del nuovo anno accademico

Leggi su Lanazione.it

, 18 febbraio 2025 – Alessandra Petrucci, rettrice dell’di, questa mattina, 18 febbraio, ha dichiarato aperto l’2024-2025 dell’Ateneo fiorentino. Ladi inaugurazione si è svolta al Teatro del Maggio Musicale fiorentino, alla presenza delle istituzioni e in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’Elettrice palatina. Quest’l’evento è stato dedicato ai 250 anni del Museo di Storia Naturale dell'Ateneo: il 21 febbraio 1775 veniva infatti inaugurata la Specola, il primo esempio in Europa di istituzione scientifica aperta al pubblico, che costituisce l'origine delle collezioni scientifiche universitarie. All'inizio della sua relazione, la rettrice Petrucci ha sottolineato la grande partecipazione agli eventi del Centenario da parte della città, destinataria e protagonista delle tante iniziative in programma.