Unicredit sale oltre il 5% in Generali: le pedine di Orcel e Donnet

Incontro al vertice tra. Secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, ieri, lunedì 17 febbraio, ci sarebbe stato una riunione riservata tra il numero uno della banca di piazza Gae Aulenti, Andrea, e l’Amministratore Delegato del Leone, Philippe. Il contenuto del dialogo non è dato sapere, ma cade in un momento delicato alla luce della contesa per il rinnovo dei vertici die, proprio ora che si è aperto lo scenario di un possibile ritiro didalla conquista di Banco BPM.L’assemblea per il rinnovo dei vertici dil’8 maggioNessun commento alle indiscrezioni è giunto da entrambe le società, ma è certo che il peso diin questo scenario è destinato ad essere rilevante, visto che ad oggi detiene un pacchetto di azioni del 5,22% del Leone, di cui il 4,184% con diritti di voto riferibili ad azioni.