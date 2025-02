Puntomagazine.it - UNICEF: ogni 43 secondi un bambino muore di polmonite

Laanno causa la morte di oltre 725.000 bambini di età inferiore ai 5 anni, tra cui circa 190.000 neonati.18 febbraio 2025 –43almeno undi. Quasi tutti questi decessi sono prevenibili. Laè il più grande killer infettivo di bambini in tutto il mondo che,anno, causa la morte di oltre 725.000 bambini di età inferiore ai 5 anni, tra cui circa 190.000 neonati, particolarmente vulnerabili all’infezione.Le morti infantili persi concentrano nei Paesi più poveri del mondo, in particolare in Africa sub-sahariana. In questi Paesi, sono i bambini più poveri ed emarginati a soffrire di più. Spesso hanno un accesso limitato o nullo ai servizi sanitari di base e hanno maggiori probabilità di soffrire di altre minacce alla salute come la malnutrizione, le malattie infettive e l’aria inquinata.