Undici scosse nel Crotonese, la più forte di magnitudo 3.7

AGI -di terremoto, tra le 14.40 e le 17.21 di oggi, sono state registrate in quattro comuni della provincia di Crotone, ma sono state avvertite anche in alcuni territori del Catanzarese. Si tratta dei centri di Scandale, Santa Severina, Cutro e San Mauro Marchesato. La scossa più3.7, alle ore 14.11, nel comune di Scandale. Lesono state registrate dall'Ingv. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.