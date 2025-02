Ilrestodelcarlino.it - Una tradizione che continua: "Albero della pace al Viale. I vandali non mi fermano"

L’, alVittoria ha un padre. La pianta che si trova all’incrocio con via Emilio Bianchi, poco dopo lo Stadio Bar e in linea d’area davanti al Dorico, ha una lunga storia alle spalle e a raccontarla al Carlino è Maria Luisa Fossaroli. Il nostro giornale aveva documentato il mistero dell’, dove qualcuno poneva sistematicamente delle statuetteMadonna, a settembre del 2022. Uno spettacolonatura perché vede spesso persone fermarsi lì davanti per una preghiera o un momento di raccoglimento. Altri ci portano anche dei fiori. L’più antico del, un’acacia. Non si sapeva però come tutto questo fosse iniziato tanto che il Carlino aveva concluso l’articolo chiedendo proprio a chi aveva notizie di farsi avanti. "L’artefice di quell’è stato mio padre – racconta Fossaroli – oltre 10 anni fa, un pensionato che frequentava il pino davanti allo Stadio Bar, luogo di sosta e ritrovo per molti anzianizona e dove lui amava chiacchierare con i suoi amici e con le badanti che erano solite frequentare il quartiere per lavoro.