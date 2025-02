Bergamonews.it - “Una telefonata ci ha cambiato la vita, in quattro giorni siamo diventati genitori”

Leggi su Bergamonews.it

Val Brembana. Una storia di coraggio e d’amore. Una coppia bergamasca che ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo, accogliendo unanel suo percorso.in Val Brembana, Andrea (nome di fantasia, ndr) è un bimbo di tre anni che, fino ad un anno fa, cercava una nuova famiglia. Tra studi, lavoro e sogni, una coppia residente in un Comune brembano lo ha scelto: una decisione non semplice, un esempio in un presente in cui le nuove generazioni guardano al futuro con timore e incertezza.I protagonisti di questa storia sono due giovani – lei 25 anni, lui 26 – che hanno deciso di raccontare la loro esperienza dimantenendo l’anonimato per motivi legati alla privacy. Non hanno tuttavia paura a mostrare il loro volto se questo potrebbe rendere la loro testimonianza più vera.“Ciconosciuti da adolescenti e il nostro legame è cresciuto negli anni”, raccontano.