Una risorsa troppo spesso sprecata

L’acqua è una fonte rinnovabile come il sole e il vento, è disponibile in natura, non inquina. È composta da tante molecole formate da due atomi di idrogeno e una di ossigeno. La sua formula chimica è H2O. L’acqua aiuta a mantenere la temperatura costante, sia nel nostro corpo che nell’ambiente. Il 70 % del pianeta è coperto da acqua ma solo il 2.5 % di questa è potabile e moltissima va. Nel mondo ci sono circa 2.3 miliardi di persone, inclusi i bambini, che non hanno acqua potabile sicura. Il 60% di questi muore per patologie causate dall’acqua contaminata. La cattiva gestione, le infrastrutture scadenti, i conflitti e le emergenze di varia natura impediscono l’accesso all’acqua potabile a moltissimi. La crisi climatica influisce molto sulla mancanza d’acqua dolce, ce n’è sempre meno a causa dell’aumento della temperatura terrestre.