Ilgiorno.it - Un viaggio ai confini del mondo. Da Haiti al Kenya: la verità sul clima

Leggi su Ilgiorno.it

Voleva "dare un volto" ai cambiamentitici. Ai migranti ambientali. Raccontare chi sono le prime vittime. Così, ha preso la sua macchina fotografica ed è andato in Mongolia, Bangladesh,, passando dall’estremo freddo sino alle zone più aride del pianeta e a quelle dove l’innalzamento dei mari sta rendendo la vita difficile. Per raccontare, in immagini, le vicissitudini di chi è costretto a lasciare le terre dei loro antenati per gli effetti "devastanti" dei cambiamenti del. Per finire in megalopoli e vivere ai margini, in baracche. Alessandro Grassani propone storie che spingono ad "aprire gli occhi", allestite in mostra (Emergenzatica. Unaidel, sino al 27 aprile) al Museo Diocesano Carlo Maria Martini, che grazie alla sua direttrice Nadia Righi, si conferma un polo della fotografia nel panorama museale milanese.