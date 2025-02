Ilfattoquotidiano.it - “Un tumore cerebrale stava distruggendo i miei organi vitali. Avevo solo dolori allo stomaco e gonfiore”: paura e tensione per la 16enne Alex Arkell

Due comuni e banali piccoli fastidi come il doloree ilsi sono rivelati letali. La “vittima” di questa storia è lascozzeseche ha raccontato la sua avventura al tabloid The Sun. Nel 2021 la studentessa, visto che i fastidi del basso ventre non terminavano, ha deciso di rivolgersi al medico di base. Dopo alcune analisi del sangue e una ecografia la sentenza terribile: un‘rosicchiando’ gliinterni e le sarebbe rimasto una settimana di vita ancora. Una diagnosi terribile.Dai risultati delle analisi si è evidenziato unnelle sue ovaie, ciascuna delle quali era circa triplicata di dimensioni. Un altro sintomo preoccupante era un nuovo sintomo cheaveva sviluppato: la vista nell’occhio sinistro era diventata sfocata.