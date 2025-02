Movieplayer.it - Un Posto al Sole anticipazioni 19 febbraio: Niko fa un passo indietro con Valeria

Leggi su Movieplayer.it

Tornano le storie degli inquilini di Palazzo Palladini. Ecco cosa vedremo domani, mercoledì 19, in Unalsu Rai 3. Nuovo appuntamento domani, mercoledì 19, con la soap opera più longeva della tv italiana: Unal, in onda alle 20.50 su Rai 3. Ma scopriamo cosa vedremo nella puntata di domani. Nell'episodio precedente Nell'episodio precedente Luca era talmente sopraffatto dalla malattia da pensare a una soluzione terribile.intanto, messo alle strette dal litigio avuto con Micaela, aveva dovuto affrontare la realtà, finendo per disperarsi davanti alla madre Giulia.19fa un pasocon, Alberto Palladini aiuta Luca Giulia sarà sempre più preoccupata pere Jimmi:era crollato davanti ai .