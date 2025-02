Ilrestodelcarlino.it - "Un modo per ridurre l’inquinamento del terreno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Abbiamo intervistato i genitori dei fratelli gemelli Anna ed Enrico Tortelli, che hanno un’azienda agricola biologica. Cos’è l’agricoltura biologica? "L’agricoltura biologica non utilizza gli Ogm o i fertilizzanti chimici che danneggiano e impoveriscono il; tende invece a utilizzare i fertilizzanti naturali che incidono positivamente sulla qualità del prodotto. L’agricoltura bio è salutare per i consumatori perché fertilizzanti e antiparassitari chimici sono un po’ dei veleni: se ingeriti costantemente si accumulano nel nostro fisico e possono essere dannosi per la salute". Che vantaggi porta l’agricoltura bio? "I vantaggi sono tanti, ad esempio la riduzione deldele delle falde acquifere. L’agricoltura bio vorrebbela presenza di microplastiche e di agenti chimici nel cibo; aiuta la salute e l’ambiente".