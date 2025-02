Ilgiorno.it - Un melograno contro il cancro infantile

Leggi su Ilgiorno.it

Fondazione Giacomo Ascoli e Provincia di Varese hanno piantato insieme nel giardino di Villa Recalcati un. Un appuntamento che si ripete anno dopo anno nelle aree verdi di Varese (in passato a Villa Toeplitz e al parco della Fondazione Morandini), in occasione della Giornata mondialeil. La pianta messa a dimora non è scelta a caso: il suo frutto, formato dall’unione di piccoli chicchi, è un simbolo di energia vitale e speranza e ben rappresenta l’alleanza terapeutica che unisce pazienti, medici e famiglie. All’evento erano presenti tra gli altri il presidente della fondazione Marco Ascoli, il consigliere provinciale Michele Di Toro, il viceprefetto aggiunto Geltrude Corsaro, il consigliere regionale Samuele Astuti e l’assessore del Comune Nicoletta San Martino.