Iodonna.it - Un Maccio in versione serial killer, la promessa di «una serie seria»: cosa ha in mente il comico nel nuovo progetto su Prime Video?

Leggi su Iodonna.it

Dimenticate Mariottide, Padre Maronno e Oscar Carogna:Capatonda li ha appena “uccisi”. Letteral. Nel teaser trailer della sua nuovaSconfort Zone, in arrivo il 20 marzo su, ilabbandona i suoi storici personaggi per avventurarsi in unche promette di sorprendere: “Una”, recita il trailer, senza lasciare spazio a equivoci. O forse sì? Perché con, nulla è mai davvero come sembra. Film thriller cult da vedere su Netflix,e RaiPlay guarda le fotoCapatonda, il teaser di Sconfort Zone: un addio ai suoi personaggi storici?Neldi lancio, Marcello Macchia – vero nome del– non si limita ad annunciare «una»: mette in scena una vera e propria esecuzione simbolica.