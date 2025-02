Lanazione.it - "Un insegnamento che va oltre l’ambito scolastico"

Leggi su Lanazione.it

Abbiamo avuto il piacere di parlare con Blandina Samweli Matonya dell’associazione “Centro Mondialità Sviluppo Reciproco“. Come è nato il progetto della raccolta tappi nelle scuole? "Il progetto è nato con l’intento di sensibilizzare i giovani alla sostenibilità ambientale e, al contempo, aiutare le comunità che non hanno accesso a fonti di acqua potabile. Coinvolgere le scuole è fondamentale. Ogni tappo raccolto non solo riduce i rifiuti, ma contribuisce anche a portare acqua a chi ne ha bisogno. È unche va, creando una cultura di responsabilità sociale che li accompagnerà per tutta la vita". Quali sono le prospettive future per questo progetto? "L’obiettivo è coinvolgere ancora più ragazzi. Speriamo di riuscire a costruire anche altre infrastrutture, come cisterne per la raccolta dell’acqua piovana".