Europa.today.it - Un incubo banale: tutto ciò che di peggio c'è nei trentenni d'oggi

Si sta meglio da soli, ma forse no. È un po' questo l'insegnamento - se mai ci fosse bisogno di averne uno - di Un, ultimo romanzo della scrittrice americana Halle Butler, in uscita, martedì 18 febbraio, per Neri Pozza. Un'opera che guarda prepotentemente alla generazione dei.