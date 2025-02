Lanazione.it - Un incontro su come educare i cani nel rispetto del cucciolo e dell’ambiente

Leggi su Lanazione.it

Undedicato ai proprietari deiper una corretta gestione degli amici a quattro zampe. È quello organizzato per venerdì alle 17 nella sala di Nausicaa di viale Galilei dal gruppo social ‘Lozzbuster’. L’dal titolo ‘Gestione responsabile del cane neldella sua salute e degli altri’ è organizzato in collaborazione con Ekoclub, Lega nazionale per la difesa del cane, Oipa e Anta. Dopo l’introduzione del responsabile di ‘Lozzbuster’ Riccardo Canesi sono previsti gli interventi dell’assessore Roberta Crudeli, Claudio Rasetto (medico e cinofilo), Giulia Tosi (veterinaria, Ekoclub), Emanuele Tassi (Lega Nazionale Difesa del Cane Apuania), Cristina Bruschi (presidente Anta) e Agnese Bonacoscia dell’Oipa. L’obiettivo è quello di promuovere attraverso gli enti pubblici competenti, in primis Comune e Asl, e in collaborazione con le associazioni del settore, un ciclo di incontri con l’obiettivo di fornire ai proprietari consigli per una gestione responsabile del cane, neldella normativa e della loro salute psico-fisica.