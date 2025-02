Sport.quotidiano.net - Un derby capovolto. Vent’anni fa lo spareggio. Oggi il Bologna sogna. Parma vede la B e cambia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Se ildi sabato al Tardini avesse un sottotitolo sarebbe:(ri)da vicino la prospettiva della Champions,i fantasmi della B. Licosì a un palmo di naso il club di Krause che ieri ha sollevato dall’incarico di allenatore il bolognese d’adozione Fabio Pecchia (l’ex rossoblù da anni vive con la famiglia sotto le Due Torri) per cercare il cambio di rotta a una barca che da troppo tempo stava andando alla deriva verso una destinazione che, se il campionato finisse, sarebbe per l’appunto la serie B. Al contrario non si pone limiti Vincenzo Italiano, che in serie A nei tre anni alla guida della Fiorentina non aveva mai toccato i 41 punti dopo 24 partite che hail suo. Un record che è solo l’ultima medaglia che il tecnico siciliano può appuntarsi al petto, in attesa di rifiondarsi nella volata per l’Europa.