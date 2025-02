Lanazione.it - Un ciclo d’incontri per i futuri genitori

Una "bussola" per orientarsi in una relazione nuova, sconosciuta e per alcuni aspetti delicata, così come lo è quando per la prima volta si viene in contatto con una piccola creatura. Ecco che allora il supporto e la parola dei professionisti sanitari possono venire in soccorso aiaffinché si possano meglio comprendere il linguaggio e le esigenze del neonato. Dopo la felice sperimentazione dello scorso anno, viene riproposto – e stavolta in formula ampliata - anche in questo 2025 il progetto pilota dell’ospedale San Jacopo che vede integrate le strutture di neonatologia, fisioterapia e ostetricia: dodici date in tutto rivolte appunto aiche avranno qui la possibilità di incontrare neonatologi e fisioterapisti specializzati in area pediatrica e rivolgere loro le domande utili alla costruzione di un corretto approccio al neonato.