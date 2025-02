Lanazione.it - Un ciclo di incontri promossi dalla Prepositura

Leggi su Lanazione.it

L’incontro di domani sera fa parte di undi serate promosse sul tema della educazionedi Montale in collaborazione con le società sportive Virtus Montale e Gruppo Sportivo Aurora, con la Misericordia di Montale, il circolo Arci di Montale e la cooperativa Educere. I precedenti tresi sono svolti nel salone parrocchiale. Il primo incontro, il 15 gennaio, ha avuto come tema "Se stiamo insieme ci sarà un perché, dialogo sull’amore", il secondo incontro, tenutosi il 29 gennaio, era intitolato "Le cose d’amore, dialogo con Platone", il terzo incontro, che ha avuto luogo il 5 febbraio, aveva come argomento il dialogo genitori-figli e come titolo "Se è femmina si chiamerà Futura". I treprecedenti hanno avuto una partecipazione notevole tanto che la sala parrocchiale è risultata gremita e alcuni hanno dovuto assistere stando in piedi.