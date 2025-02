Un Askleipieion a Pompei | la conferenza di Carmela Capaldi all’auditorium degli Scavi

Leggi su Ildenaro.it

Venerdì 21 febbraio, alle ore 17, nell’Auditoriumdil’Associazione Internazionale “Amici di” ETS ospita ladell’archeologa, ordinario di Archeologia Classica dell’UniversitàStudi di Napoli “Federico II”, sul tema “Un Askleipeion a“.L’incontro sarà l’occasione per dare una lettura precisa su un monumento dell’anticala cui identità è oggetto di discussione da tempo. Si tratta del piccolo tempio che si trova nel Quartiere dei Teatri, all’incrocio tra via di Stabia e la cosiddetta via del Tempio di Iside, che la tradizionestudi attribuisce ora al culto di Asclepio, ora a quello di Giove Meilichio.La professoressa, che con l’universitàStudi di Napoli Federico II ha condotto uno scavo in questo tempio a partire dal 2018, proporrà i risultati delle indagini realizzate, grazie ai quali si può definire la fisionomia del complesso sacro e la sua datazione.