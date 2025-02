Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: il piano per tenere in rosa Renato Veiga, novità sulle condizioni di Douglas Luiz e Cambiaso

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 18 febbraio 2025– 17 febbraio 2025– 16 febbraio 2025– 15 febbraio 2025– 14 febbraio 2025– 18 febbraio 2025Nico Gonzalez, scattato l’obbligo di riscatto: ora è bianconero al 100%! Tutte le cifre dell’affare con la FiorentinaOre 10.10 – Come riportato questa mattina da Tuttosport da qualche giorno è scattato l’obbligo di riscatto di Nico Gonzalez, che dopo la vittoria dellantus contro il Como è diventato bianconero al 100%.