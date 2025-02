Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-02-2025 ore 15:10

dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno seconda Ma se c’è un’alta probabilità che gli ultimi siamo stati lì da rilasciare Nella prima fase dell’accordo vengano effettivamente liberati sabato prossimo come chiede Israele sì che sono tre Come prevedere in the alle sercito israeliano comincia il suo ritiro da villaggi vicini alla sua frontiera nel sud del Libano frase per 5 località le truppe libanesi hanno schierandosi al loro posto e ci sono aperti i colloqui Stati Uniti per il futuro dell’Ucraina presenti Ruby e la prof capi delle rispettive e diplomazia il governo di chi è precisa che non essendo stato invitato per lui l’iniziativa non esiste dopo il vertice informale Rosa di ieri a Parigi ma che ha sentito Trump edilizi e rilancia la chiave lavorare con tutti gli europei americani e gli ucraini è il primo vero incontro tra Stati Uniti e Russia dopo le telefonate tra Trump è Putin per cercare di investire un percorso che possa portare ad un cessate il l’Ucraina un vertice con le delegazioni delle due superpotenze che sta generando speranza e anche agitazione perché al tavolo non chiedono nel Ucraina nell’Unione Europea incontro che arriva dopo il vertice di Parigi e le minacce di ritorsione russe per le parole pronunciate da Mattarella la cronaca rintracciato è arrestato il 21enne Raffaele Mascia cosa tenere ucciso nella panetteria del Padre Milano a un 49enne ucraina il suo connazionale oggi il PM per mettere la richiesta di convalida del fermo Agip con la richiesta di custodia in carcere a Napoli invece indagato per omicidio colposo il padre della bimba sbranata in casa da un pitbull nel napoletano chiusura andiamo aè trascorsa in modo tranquilla la notte quarta per papà Francesca al Policlinico Gemelli Dove si trova ricoverato per quella che è stata diagnosticata come un’infezione alle vie respiratorie dopo vi acutizzarsi della bronchite di questo prima già da diversi giorni prosegue il trattamento terapeutico che è stato rimodulato invase risultati degli esami che hanno mostrato un quadro clinico complesso e che consigliano una degenza D2 brevissima il papà comunque viene definito di umore buono per chi gli è accanto e oltre al necessario riposo non trascurare le sue consuetudini ieri sera ad esempio non ha mancato di telefonare alla Parrocchia della Sacra Famiglia a casa com’è veramente da mesi era l’ultima notizia Grazie per averci seguito informazioni e torna la prossima edizione linea alla regia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa