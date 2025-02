Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-02-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per far fronte alle sfide dell’Unione Europea è sempre più chiaro che dobbiamo agire sempre più come se fossi in un unico stato la complessità della risposta politica e richiederà un grado di coordinamento presidenti tra tutti gli attori governi E parlamenti nazionali commissione Parlamento Europeo lo ha detto Mario Draghi parlando a eurocamera nuovo contesto attorno legno Europea aggiunto la risposta deve essere rapida per tempo non è dalla nostra parte con l’economia europea che ristagna Mentre gran parte del mondo Cresce è trascorsa in modo tranquillo la quarta notte di Papa Francesco al Policlinico Gemelli Dove si trova ricoverato per quella data comunicazione polimicrobica le vie respiratorie dopo il riacutizzarsi della bronchite di cui soffriva già da diversi giorni prosegue il trattamento terapeutico che è stato rimodulato in base a gli esami che hanno mostrato un quadro clinico complesso che consigliano una degenza di durata non brevissima e papà comunque viene definito di umore buono da kg a canto e oltre al necessario riposo non cura le sue costitu di ieri sera ad esempio non ha mancato di telefonare alla Parrocchia della Sacra Famiglia garza come fa può vediamo niente da mesi e prosegue anche oggi è andata di attacchi degli hacker filorussi non hai siti italiani questa volta tra la ventina di bersagli colpiti ministeri esteri economia infrastrutture e trasporti sviluppo economico Carabinieri Guardia di Finanza di del trasporto pubblico e altre realtà come ieri si tratta di attacchi Dos che puntano a vendere irraggiungibili City in un angolo di richieste di accesso anche questa volta i sensori dell’agenzia per la sicurezza nazionale avvisato per te puoi dare dell’offensiva che ha avuto scarti effetti e siccome c’è un’altra probabilità che gli ultimi sosta il TGV da rilasciare Nella prima fase accordo vengono effettivamente liberati sabato prossimo come mi chiede Israele anziché solo tre come prevede Intesa l’esercito israeliano comincia sto ritiro dei villaggi vicini alla sua carriera nel sud del Libano Tranne per 5 località le truppe libanesi vanno al loro posto aperti aria di colloqui Stati Uniti Russia per il futuro dell’Ucraina presenti Rubio la prof capito rispettive diplomati e il governo di Kiev e precisa che non essendo stato invitato per lui iniziativa non esiste dopo il vertice informale europeo di ieri a Parigi Macron ha sentito Trump e zielinski e rilancia la chiave la con tutti gli europei e americani e l’Ucraina lo spread tra Btp e Bund tedesco scende sotto i 100 punti base per la prima volta dal 2021 a 104,8 punti base il rendimento delle italiano di 3,56 % è quello tedesco al 2,51 per comunicati l’ha ospitata crescita delMa tutta costruita da zero si ottiene col Commercio secondo cui il PDF sarebbe rimasto fermo a gennaio cresciuto dello 02 congiuntura Confcommercio presidente oltre che manca la spinta dei consumi dei voli a gennaio Anche a causa della tensione studia energia ed è tutto per il momento ancora voi l’augurio di un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa