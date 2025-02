Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-02-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una notte tranquilla la quarta trascorsa al Policlinico Gemelli diper Papa Francesco ricoverato da venerdì scorso per quella che è stata diagnosticata come un infezione polimicrobica le vie respiratorie dopo il riacutizzarsi delle bronchiti di cui soffriva già da diversi giorni nella camera decimo piano del Policlinico Universitario prosegue il trattamento terapeutico che è stato rimodulato in base ai risultati degli esami che hanno mostrato un quadro clinico complesso e che consigliano una degenza di durata non breve a motivo delle condizioni di salute del Santo Padre udienza giudice di sabato 22 febbraio annullata rende noto la sala stampa Vaticana per la celebrazione della Santa Messa in occasione del Giubileo Lidia con il programma per domenica 23 febbraio alle 9 nella di San Pietro Papa Francesco ha delegato sul cellenza Monsignor Rino Fisichella Pro prefetto del dicastero per l’evangelizzazione sezione per le questioni fondamentali dell’ evangelizzazione del mondo Mattarella del Monte Gregorio risponde a una domanda sulla Russia sempre appiccicato e ritorno della Russia rispetto del diritto internazionale ha risposto l’Italia e per il rispetto del diritto e della sovranità nell’ambito della visita di Stato di due giorni a Podgorica il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al palazzo presidenziale Flavi d’ora che dice accolto dalla Presidente della Repubblica del Montenegro Giacomo milatovic Dopo gli onori militari ha preso il via il colloquio per due capi di stato al termine prima della conferenza stampa si sono venuti i colloqui allargati alle delegazioni in programma anche la partecipazione all’inaugurazione della mostra dal titolo Montenegro e Italia incontro di due popoli ancora un attacco hacker City governative militari italiani rivendicato o filorusso neon name che su telegram ha rivendicato l’attacco parlando di punizione per l’Italia con Mystery The Doors colpiti dalla crisi del Ministero delle imprese del made in Italy della Guardia di Finanza ma anche quelli di Carabinieri di altri ministeri oltre ad alcuni sottodomini del sito dell’ interno mentre sono risultati raggiungibili per alcuni minuti quelli dell’Aeronautica Militare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i disagi sono limitati anche grazie al tempestivo intervento di tecnici dell’ agenzia per la cybersicurezza nazionale e della Polizia Postale che hanno avvertito i dettagli appena partita l’offensiva in atto tutta una serie di azioni di mitigazione sport Serie A Genoa Venezia finisce il 20 Juve Inter 1 0 Lazio Napoli 2 a 2 Alice il sorpasso nerazzurro i rossoblù gol pinamonti e con gli altri risultati Parma0 1 Din esempio di 30 Monza Lecce 0 0 Fiorentina al cromo 0 a 2 Milan Hellas Verona 1 0 Atalanta Cagliari Zero Bologna Torino 3 a 2 ed è tutto Buon proseguimento via scopari In collaborazione con Agenzia Italia Stampa