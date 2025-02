Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-02-2025 ore 11:10

dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio governativi e militari italiani è stato rivendicato dal gruppo filorusso noname 057 che su telegram ha parlato di punizione per l’Italia con missili dost colpiti siti del Ministero delle imprese del made in Italy e della Guardia di Finanza oltre ad alcuni sottodomini dell’interno e della finanza per alcuni minuti Inoltre sono risultati raggiungibili City dell’Aeronautica Militare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella giornata di lunedì lo stesso gruppo aveva rivendicato un attacco contro siti di banche aziende trasporto riconducendole ragioni alle dichiarazioni di Mattarella sul paragone tra Russia e terzo Reich andiamo ora in Ucraina e comincia a tagliare il vertice tra le delegazioni Stati Uniti e Russia si cerca un compromesso che dia il ai colloqui di pace è durato tre ore invece il Summit è ristretto avvenuto martedì sera tra i leader europei a Parigi soldati in Ucraina ancora non ci sono le condizioni per pensarci è stata la posizione di diversi leader rimane l’esigenza però di riflettere sul ruolo della Difesa europea e renderla in grado di sopravvivere al sostegno americano e di fornire le garanzie di sicurezza belliche Kiev La fondò di zielinski e gli Stati Uniti vogliono con piacere Putin Per quanto riguarda il numero di truppe da combattimento la flotta Aeronautica i droni onestamente penso che l’Europa sia debole aggiunto anche ponti di stampa per mano ti dispiace Uniti vogliono raggiungere il cessate-il-fuoco entro Pasqua Trump ha dichiarato penso che Putin voglia finire la guerra poi aggiunto anche zielinski vuole finirla quinto giorno all’ospedale Gemelli diper Papa Francesco ricoverato da venerdì per il riacutizzarsi della bronchite l’insorgere di un infezione polimicrobica alle vie respiratorie il fatto sono note tranquilla come riferito da fonti vaticane i Pontefici anche lunedì sera ha telefonato la parrocchia della Sacra Famiglia Gazza per far sentire la sua vicinanza alla piccola comunità cattolica presente nella Crescia e cambiamo ancora argomento i carabinieri hanno trovato diario segreto nascosto in una borsa dentro un armadio dell’appartamento di Melissa Machado Russo ventinovenne pugliese di origine brasiliana accusato di aver ucciso la sua bambina Subito dopo averla partorita a Piove di Sacco nel padovano pagine scritte fitte caratteri piccoli dove lasciava in ogni suo pensiero parlava di occulto e di vampirismo e si definiva le stesse una vampira un vero e proprio delirio che servirà a valutare la sua capacità di intendere e volere non solo militanti folli della mattina del 29 ottobre ma in ogni attimo della sua esistenza perché va chiarito il quadro psicologico che si sta delineando con l’incidente probatorio sulla 29 anni che si aggiunge alla relazione finale dell’ autopsia dalle tracce di acqua nei polmoni e dalle ferite alla testa il medico legale della procura dedotto che la bambina era nata viva ed è morta annegata è che la madre dopo averla partorita nel water potrebbe avere a spingerle con le mani nello scarico svolta nelle indagini sull’omicidio di I Verdi Sassari quando tranne ucraino ucciso a colpi di pistola in una panetteria di piazza Gambara Milano nel tardo pomeriggio di sabato la Polizia ha bloccato Raffaele Mascia 21 anni figlio del gestore della panetteria secondo gli investigatori all’origine del delitto ci sarebbe una lite per motivi banali Masha stato posto in stato di fermo con l’accusa di omicidio e tentato omicidio aggravati e porto abusivo Darma da sparo ed è tutto per questa edizione buon proseguimento di scopo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa