Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-02-2025 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale giorno o dalla redazione da parte di Vitale in studio oggi a Riad l’incontro sul ucraina per la delegazione russa di la roba è quella americana di Rubbio Mosca a te che non ci sarà nessuna concessione territoriale neuropathy spacca se non vi evito di pace col vertice convocato ieri a Parigi da Macron concluso disegna una linea comune dubbi della meloni sulla strategia europea che oggi in Turchia e domani in Arabia Saudita intanto non l’attacco a Mattarello da parte di mosca che minaccia conseguenze per il paragone col terzo Reich il capo dello Stato e oggi in visita a Montenegro un input deciso questore prefetto ed aumentare rimpatri degli stranieri regolari arrivato ieri della meloni da piantedosi col Governo determinato ad andare avanti sui centri in Albania ritrovando la soluzione a ogni ostacolo La premier riceve oggi Il commissario europeo per gli affari interni le migrazioni bruner lo tiene l’Italia nel protocollo con Tirana si allunga la degenza di Papa Francesco Gemelli didove è ricoverato da venerdì per il riacutizzarsi della bronchite l’insorgere di infezioni vie respiratorie gli esami medici hanno fatto emergere un quadro clinico complesso che ha consigliato una rimodulazione me la terapia in corso rintracciato è arrestato il 21enne Raffaele Mascia accusato di ucciso nella panetteria del padre a Milano un 49enne ucraino è ferito un suo connazionale il PM trasmetterà la richiesta di convalida del fermo al GIP con richiesta di custodia in carcere indagati per omicidio colposo il padre della bimba sbranata in casa da un pitbull nel napoletano tragedia sfiorata all’aeroporto di Toronto in Canada un volo Delta si è capovolto sulla pista in fase di atterraggio il bilancio è di almeno 15 feriti tra cui un bambino tutti gli 80 passeggeri ed equipaggio sono stati da qua ti hanno comunicato le autorità Sì Indaga sulle cause dell’incidente oggi in campo forno degli spareggi per un posto agli ottavi di Champions League alle 18:45 il Milan ospita il Feyenoord mentre alle 21 l’Atalanta attende a Bergamo il Bridget le italiane Partono dai KO della con una rete di svantaggio Genoa Venezia finisci 20 nel posticipo della 25a giornata di Serie A per il tennis berrettini oggi contro Djokovic a Doha e per il momento è tutto buon proseguimento di ascolto a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa