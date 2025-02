Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-02-2025 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il segretario di stato americano Marco Rubio è arrivato in Israele per il suo primo tour in Medio Oriente Dove si terrà la proposta di Trump di prendere il controllo della striscia di Gaza diventata da oltre 15 mesi di guerra e stando a politico avviare i negoziati sul Ucraina di questo dovrebbe parlare durante la sua seconda tappa in Arabia Saudita la notizia non trova conferme ufficiali Eliseo che ha proposto un vertice europeo sul Ucraina Parigi precisa che nulla è fissato per il momento Rubio parla al telefono col tuo mologo Russo lavrov Verdi affermando la possibilità di un incontro Trump Putin e l’impegno del presidente americano per la pace in Ucraina agard Electric conferma abbiamo iniziato a lavorare con il team del presidente Trump e possiamo già vedere che il successo è raggiungibile Europa tra consultata Ma è fuori dal tavolo di cell inviato americano che ieri a Gaza liberati altri ortaggi mentre Trump chiede il rilascio di tutti e Holly il vincitore del Festival diil giovane cantautore genovese 23 anni si impone con il brano balorda nostalgia scritte composto insieme a Pierfrancesco Pasini e giri al secondo posto Lucio corti con volevo essere duro terzo Brunori Sas altri soldi a Sanremo con L’albero delle Noci quarto Fedez con battito Quinto Simone Cristicchi con quando sarai piccola fuori dalla top five tutta al maschile Giorgia sesta e Achille Lauro Settimo risultati che travolgono i pronostici vengono accolti dai fischi all’Ariston e proteste sui social premio alla carriera ad Antonello Venditti un immigrato siriano di 23 anni accoltellato 5 passanti aa.