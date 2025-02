Calciomercato.it - UFFICIALE, squalifica di tre turni: “Espressione blasfema oltre ogni ragionevole dubbio”

La Procura Federale ha acquisito le immagini e indotto il Giudice Sportivo a comminare lo stop con la prova tv per la bestemmia in campoIn un derby d’Italia vinto dalla Juventus senza polemiche arbitrali in campo, a far discutere è stato il comportamento di Lautaro Martinez dopo il triplice fischio finale. Il capitano dell’Inter è stato inquadrato mentre si sfogava per la sconfitta con quelle che sembrano delle espressioni blasfeme.Ferrarito, Lautaro no (LaPresse) – Calciomercato.itLa mancanza di audio da accompagnare alle immagini, tuttavia, hanno di fatto costretto il giudice sportivo a sorvolare sull’episodio come avvenne lo scorso anno con Cristante in Frosinone-Roma. Non altrettanto ‘fortunato’, invece, è stato Alex Ferrari espulso subito prima dell’intervallo della partita persa contro il Sudtirol.