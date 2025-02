Dayitalianews.com - Uffici pubblici all’interno dell’ex monastero delle Clarisse di Sezze; il FAI: “Un errore culturale e funzionale”

Leggi su Dayitalianews.com

La decisione dell’amministrazione comunale didi trasformare ilin sede del centro per l’impiego solleva polemiche. A contestare il progetto è il FAI – Fondo Ambiente Italiano di Latina, che ha inviato una letteraale al sindaco Lidano Lucidi e all’intero Consiglio Comunale per esprimere forte contrarietà.La posizione del FAI: “”Il FAI definisce l’iniziativa unsotto il profilo, sottolineando come la scelta di collocarein un edificio storico vincolato sia priva di rispetto per il valore del bene architettonico.Secondo l’associazione, adibire ila centro per l’impiego comporterebbe disagi per l’utenza, poiché la struttura sorge in una zona difficile da raggiungere, con scarsa disponibilità di parcheggi e limitato accesso ai mezzi