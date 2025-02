Lapresse.it - Ue, il monito di Draghi: “Ora urgenza cambiamento radicale ancora più forte”

Marioa tutto campo nel suo intervento al Parlamento europeo a Bruxelles. “Da quando il rapporto (sulla Competitività) è stato pubblicato, i cambiamenti che hanno avuto luogo sono ampiamente in linea con le tendenze che vi erano state delineate. Ma il senso didi intraprendere ilche il rapporto sosteneva è diventatopiù”, dice l’ex presidente della Bce ed ex premier nell’ambito della Settimana parlamentare europea 2025.Ucraina,: “Saremo lasciati soli a garantire sua sicurezza”“Se le recenti dichiarazioni delineano il nostro futuro, possiamo aspettarci di essere lasciati in gran parte soli per garantire la sicurezza in Ucraina e nella stessa Europa”, sottolinea in un altro passaggio l’ex premier.Ue,: “Se uniti saremo all’altezza della sfida e avremo successo”“Possiamo far rivivere lo spirito innovativo del nostro continente.