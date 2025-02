Ue fuori dai negoziati i russi insistono al vertice sull’Ucraina a Riad Il segretario di Stato Usa | Prima la pace poi Bruxelles al tavolo

Leggi su Open.online

a e Stati Uniti inizieranno a parlare in ottica di unain Ucraina. Quando? Non è dato saperlo o meglio «a tempo debito», come ha riferito il consigliere per la politica estera del Cremlino Yuri Ushakov. Di sicuro, però, si deve trattare di una fine «permanente, e non temporanea come in passato» anche grazie a «concessioni fatte da tutte le parti», come ha rimarcato ildiamericano Marco Rubio. Un piano in tre fasi che, secondo Bloomberg, consisterebbe in un cessate il fuoco, in nuove elezioni ucraine (che mancano ormai da un anno per via della legge marziale) e in un accordo finale. Questo il risultato dell’incontro a, in Arabia Saudita, tra Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Un primo approccio tra i due giganti geopolitici che dovevano parlare del «ripristino dell’intero complesso delle relazioni russo-americane», e anche – ovviamente – del conflitto che va avanti da febbraio 2022.