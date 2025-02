Lapresse.it - Ucraina, vertice Usa-Russia e rabbia Zelensky: viaggio rinviato in Arabia

Leggi su Lapresse.it

E’ terminato a Riad, inSaudita, ilUsa–: al centro del tavolo la fine della guerra in. Si tratta delpiù significativo dall’invasione di Mosca avvenuta quasi tre anni fa, il 24 febbraio del 2022, e punta a spianare la strada a un incontro fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. Ancora, però, non è stata annunciata nessuna data. “Sono terminati e sono andati bene”, ha affermato uno dei presenti Yuri Ushakov, consigliere diplomatico del Cremlino. A Riad non c’erano rappresentanti ucraini: “Per noi una sorpresa, abbiamo saputo deldai media”, ha commentato Volodymyrdalla Turchia, dove era in visita. Il leader ucraino ha quindiil suoinprevisto per questa settimana. Ukraine greatly values its relations with Türkiye, the mutual understanding we share, and the support we receive in this extraordinary time of war.