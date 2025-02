Thesocialpost.it - Ucraina, Meloni capofila del no all’invio dei soldati: “Dobbiamo agire insieme agli Usa”

Leggi su Thesocialpost.it

«Ho avuto recentemente una conversazione con il presidente Donald Trump e il presidente Volodymyr Zelensky. Abbiamo un obiettivo comune: raggiungere una pace stabile e duratura in. Affinché ciò sia possibile, la Russia deve interrompere la sua aggressione, accompagnata da garanzie di sicurezza solide e credibili per gli ucraini. In caso contrario, rischiamo di vedere il cessate il fuoco svanire come è successo con gli accordi di Minsk». Questo è quanto riportato in un post pubblicato da Emmanuel Macron su X, a seguito di un incontro avvenuto a Parigi, che rivela come il vertice tra i principali paesi europei si sia concluso senza un accordo. La posizione dell’Italia ha giocato un ruolo determinante. Infatti, Giorgiasi è schierata decisamente contro l’invio di, sostenendo nuovamente la posizione di Trump.