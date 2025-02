Lapresse.it - Ucraina, Mattarella: “Russia rispetti il diritto internazionale”

Sergioè arrivato al palazzo presidenziale Plavi Dvorac di Cettigne, in Montenegro, accolto dal suo omonimo Jakov Milatovic. Dopo gli onori militari, ha preso il via il colloquio tête à tête fra i due capi di Stato. Al termine, prima della conferenza stampa, si terranno i colloqui allargati alle delegazioni. In programma anche la partecipazione all’inaugurazione della mostra dal titolo ‘Montenegro e Italia: incontro di due popoli’.#Cettigne, il Presidente #?? incontra il Presidente del #Montenegro Jakov Milatovi? ??Il video: https://t.co/kOBGyuOGDh pic.twitter.com/ZtgqVO8Kds— Quirinale (@Quirinale) February 18, 2025: “Posizione dell’Italia nitida”“Da tre anni a questa parte la posizione dell’Italia è nitida, limpida, chiarissima, quella dell’invito del ristabilimento del rispetto del, del rispetto della sovranità di ogni Stato”, ha detto il presidente della Repubblica.