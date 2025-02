Lettera43.it - Ucraina, Macron convoca un nuovo vertice per il 19 febbraio tra Paesi europei e non

Il presidente francese Emmanuelha confermato che il 19si terrà unincontro sulla situazione in, coinvolgendosiache extra. Lo ha dichiarato alla stampa locale. In un’intervista a Le Parisien,ha escluso l’ipotesi di inviare «truppe belligeranti» sul territorio ucraino, ma ha aperto alla possibilità di un sostegno più strutturato.Le opzioni sul tavolo perin: truppe fuori dalla zona di conflitto e peacekeeping OnuTra le soluzioni ipotizzate per garantire sicurezza a Kyiv in un eventuale accordo con Mosca, ha accennato all’«invio di esperti o anche di truppe in termini limitati, fuori da qualsiasi zona di conflitto, per confortare gli ucraini e fornire loro solidarietà». Ha aggiunto che questa possibilità è oggetto di discussione con il Regno Unito.