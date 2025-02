Thesocialpost.it - Ucraina, l’annuncio del Cremlino: “Putin è pronto a incontrare Zelensky”

Mentre è in corso a Riad una riunione tra le delegazioni di Usa e Russia per discutere una possibile soluzione alla guerra in, dalè arrivato a sorpresache il presidente russo Vladimirè “” a negoziare con il suo omologo ucraino Volodymyr“se necessario”. “stesso ha dichiarato che, se necessario, sarebbea negoziare con, ma il quadro giuridico degli accordi deve essere discusso tenendo conto della realtà”, ha spiegato il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, riferendosi alla mancanza di “legittimità”, secondo Mosca, del leader ucraino perché il suo mandato è scaduto ufficialmente nel maggio 2024.Leggi anche: Follia in Italia: aggredito, finisce in ospedale. Una volta fuori viene picchiato ancoraLa Russia riconosce il “diritto sovrano” dell’di aderire all’Unione Europea ma non alla Nato, ha poi aggiunto Peskov, precisando che, “per quanto riguarda l’adesione dell’all’Ue, questo è un diritto sovrano di qualsiasi Paese.