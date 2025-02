Secoloditalia.it - Ucraina, la critica di Crosetto: “Un errore i mini-vertici Ue, Meloni cruciale per il dialogo con Trump”

“Non ho mai amato i sotto-europei. Tantomeno se queste fughe in avanti sono senza un criterio né preavviso. Un’Europa a centri concentrici, mi spiace, non può esistere. Ovviamente, in questa fase, l’Italia non poteva mancare. Pero vorrei essere chiaro e realista su un punto: senza gli Usa noi europei non andiamo da nessuna parte”. E’ questa l’analisi delstro della Difesa Guidonella lunga intervista al “Messaggero”, all’indomani del-vertice sulla pace inconvocata da Macron a Parigi. La sua idea è che la linea di vicinanza agli Usa, come fatto trapelare anche ieri da Giorgia, presente all’Eliseo, è che “serve calma e unità”., missione pace: la proposta di“Non voglio giudicare, ma nelle relazioni internazionali, in tempi complessi come questi, serve calma, molta calma.