Tpi.it - Ucraina: il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Arabia Saudita

Leggi su Tpi.it

IldiStati Uniti,, haoggi, martedì 18 febbraio 2025, ildella Russia,, a Riad, in, per un primo vertice volto a promuovere nuovi negoziati per porre fine alla guerra in.L’incontro, come annunciato dal ministerodi Mosca, è avvenuto presso il Palazzo Diriyah, nel quartiere diplomatico della capitale del regno arabo, e segna un altro passo avanti della nuova amministrazione del presidente statunitense Donald Trump per invertire la politica del suo predecessore Joe Biden sull’isolamento della Russia e aprire la strada a un incontro tra l’inquilino della Casa bianca e il leader del Cremlino, Vladimir Putin, dopo i contatti telefonici delle scorse settimane.Al vertice però non prende parte alcuna delegazione dell’né rappresentantialleati europei.