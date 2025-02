Lapresse.it - Ucraina, il premier francese Bayrou: “La guerra può arrivare in Europa”

Leggi su Lapresse.it

Per il primo ministroFrançoislapotrebbe tornare in. “Per la prima volta dal 1945, lapotrebbesul suolo europeo, intorno a noi”, ha affermato ilin una riunione che si è tenuta a Matignon, secondo quanto fonti hanno indicato all’emittente Bfmtv.: “Contesto da Anni ’30”Il 73enne di Bordères, riferisce Bfmtv, ha detto che il vertice di lunedì all’Eliseo con alcuni leader europei per discutere dell’e della sicurezza in“non ha permesso di allontanare” i timori. “Siamo in un contesto da Anni ’30, con iceberg che ci arrivano contro, e la riunione di Parigi all’Eliseo non ha permesso di allontanarli”.