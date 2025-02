Thesocialpost.it - Ucraina furiosa sulla bozza d’accordo con gli Usa: “Le nostre risorse non sono in vendita”

L’si infiamma dopo la diffusione delladi accordo con cui gli Stati Uniti propongono di sfruttare le terre rare del Paese in cambio di aiuti. Anticipata dal Telegraph, la notizia ha suscitato reazioni durissime tra politici, analisti e cittadini, che accusano Washington di voler imporre condizioni capestro a Kiev.Le critiche di esperti e politiciL’editorialista e finanziere Serhiy Fursa, in un commento ripreso da molti media ucraini, riconosce che l’accordo potrebbe portare benefici come investimenti, posti di lavoro e un ridimensionamento del potere degli oligarchi. Ma, il quadro generale appare ben più preoccupante: “Gli Usa ci considerano un debitore, ma non dobbiamo nulla”, afferma Fursa, ricordando che gli aiuti ricevuti durante la guerrastati concessi come sovvenzioni, non prestiti.