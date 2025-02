Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Fratoianni: “Qualcuno ha capito qual è la posizione di Meloni? Venga in Parlamento a dire cosa intende fare l’Italia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

haladiall’Eliseo? Nessuno la conosce perché non è stata discussa né inné sui suoi social. Questa maggioranza è incapace di offrire una risposta perché una parte della maggioranza sta con Trump e forse anche con Putin”. Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana Nicolaa margine di una conferenza stampa in Regione Lombardia per presentare l’ingresso in Sinistra Italiana della presidente del municipio 9 di Milano Anita Pirovano. “Oggi partono i colloqui a Ryad, l’Europa non è pervenuta e non abbiamopensa il nostro paese di questa debacle – ha proseguito– sarebbe bene che Giorgiaci dicesse chepensa.incheil nostro Paese per reagire a questa aggressione nei confronti del futuro dell’Europa”.