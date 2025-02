Secoloditalia.it - Ucraina, Draghi azzanna l’Europa paralizzata: “La Ue potrebbe restare sola, agisca unita: servono 800 miliardi”

Il monito di Marioalsembra più un morso che non un pungolo, nei giorni in cui la Ue cerca una rispostaria sulle trattative di pace per l’e il confronto con gli Usa di Trump. “Per far fronte alle sfide poste dalla situazione geopolitica attuale, è sempre più chiaro che dobbiamo agire sempre più come se fossimo un unico Stato”, sottolinea l’ex presidente della Bce intervenendo alla European Parliamentary Week a Bruxelles. “La complessità della risposta politica – aggiunge – che coinvolge ricerca, industria, commercio e finanza – continua – richiederà un livello di coordinamento senza precedenti tra tutti gli attori: governi e parlamenti nazionali, Commissione e Parlamento Europeo”. “Questa risposta – continua – deve essere rapida, perché il tempo non è dalla nostra parte, con l’economia europea che stagna, mentre gran parte del mondo cresce.