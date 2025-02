Lapresse.it - Ucraina, da Russia e Usa piano di pace in tre fasi: ma Lavrov smentisce

Si ipotizza una road map per raggiungere lain. La proposta, inizialmente trapelata e poi smentita, sarebbe emersa durante i colloqui a Riad. Le delegazioni die Stati Uniti, guidate dal ministro degli esteri russo Sergej Viktorovi?e dal segretario di Stato Marco Rubio, incontratesi oggi per discutere della guerra in, starebbero valutando unarticolato in tre, secondo quanto riportato da Fox News, citando fonti diplomatiche. In pratica, il percorso prevede innanzitutto il raggiungimento di un cessate il fuoco, seguito dall’indizione di nuove elezioni ine, infine, dalla stipula di un accordo di.Nuove elezioni inLe nuove elezioni a Kiev rappresenterebbero una “parte fondamentale” dell’accordo per porre fine al conflitto, come emerge dall’incontro odierno a Riad in Arabia Saudita.