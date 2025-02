Lapresse.it - Ucraina, colloqui Usa-Russia: l’ira di Zelensky che rinvia viaggio a Riad

Leggi su Lapresse.it

“Le trattative in corso tra rappresentanti die Stati Uniti riguardano l’– si parla ancora dell’, ma senza il coinvolgimento effettivo del Paese”. Così ha dichiarato il leader di Kiev, Volodymyr, durante una conferenza stampa ad Ankara, dove è in visita, parlando a fianco del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Interfax Ukraine.di“Come Presidente dell’, non ho garantito né confermato nulla a nessuno”, ha precisato, aggiungendo di non avere intenzione di rispondere agli ultimatum russi. Il presidente ha poi osservato che l’incontro odierno a, in Arabia Saudita, trae Stati Uniti è stato “una sorpresa per noi”, essendo venuto a conoscenza dell’evento esclusivamente tramite i media. “Il problema è che gli Stati Uniti oggi sostengono posizioni che piacciono molto a Putin.