Ucraina al via a Riad vertice tra Usa e Russia con Rubio e Lavrov

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Marcoe il ministro degli Esteri russo Sergeisi stanno incontrando adove sono in programma i colloqui di pace per porre fine alla guerra in. Lo riporta la Cnn. Ai colloqui Stati Uniti-incentrati sulla soluzione del conflitto ine sul 'reset' .