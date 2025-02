Lettera43.it - Ucraina, al via a Riad il vertice Usa-Russia con Rubio e Lavrov

Sono iniziati ai colloqui trae Stati Uniti per normalizzare le relazioni bilaterali e tentare di trovare una soluzione al conflitto in. L’incontro è ospitato in uno dei palazzi della famiglia reale saudita, Diriyah, nel complesso di Albasatin: Volodymyr Zelensky ha già fatto sapere che Kyiv non riconoscerà alcun accordo di pace stipulato senza la sua partecipazione.e non solo: chi sta partecipando alche si sta svolgendo in Arabia SauditaAl tavolo per la parte statunitense ci sono il segretario di Stato Marco, l’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz. Per la parte russa partecipano il ministro degli Esteri Sergei, il consigliere presidenziale Yury Ushakov e il capo del fondo sovrano Kirill Dmitriev.