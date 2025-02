Lapresse.it - Ucraina, al vertice di Parigi sì ad aumento spese militari. Divisioni sull’invio di truppe. Macron poi sente Trump e Zelensky

Si è concluso ieri sera ilinformale sull’convocato adal presidente francese Emmanuela cui hanno preso parte i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca, oltre al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e al segretario generale della Nato, Mark Rutte. Se i leader si sono trovati d’accordo sull’della spesa militare di Bruxelles, alcuni paesi come Spagna e Germania, hanno frenato sull’ipotesi di un invio didi interposizione. Il summit appare come una risposta dell’Europa alle iniziative del presidente americano Donaldche ha aperto un canale diretto con il Cremlino per arrivare a una soluzione del conflitto. Oggi a Riad è previsto un faccia a faccia tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, il primo contatto diretto tra Washington e Mosca dall’invasione russa.