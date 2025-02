Fanpage.it - Uccise il padre con una mazza da baseball: “Non ricordo, avevo preso LSD e cocaina”

Michele Fresi, 28 anni, ha dichiarato in aula di non ricordare l’omicidio del, avvenuto il 27 dicembre 2023, dopo l’assunzione di LSD e cocaina. In stato di alterazione aveva anche aggredito una ragazza e i carabinieri.